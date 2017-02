1200 Euro für das Kinderhospiz

Spender Der Geschäftsführer von Petros Fitness & Reh, Manuel Graf, spendete 1200 Euro an das Kinderhospiz in Stuttgart. Die Einrichtung, die in diesem Jahr in der Diemershaldenstraße eröffnet wird, lobt Graf mit den Worten „Ein riesen Projekt, dass viel gutes Bewirken wird und daher jede Unterstützung gebrauchen kann!“. Seit zwei Jahren spendet er jedes Jahr für Kinder, zuvor gingen die Spenden an Schulen in Afrika. Auf dem Bild von links nach rechts Anne Graf, Manuel Graf, Michaela Müller (KInderhospiz Stuttgart). Foto: privat

