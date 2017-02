Mann würgt Polizisten und schießt

Schwäbisch Gmünd. Ein Mann schoss am Freitagnachmittag im Schindelackerweg mit einer Schreckschusswaffe aus seinem Fahrzeug. Das meldete die Polizei am Montag. Zuvor war er von einem Baustellenarbeiter darauf hingewiesen worden, dass er durch eine Baustelle fuhr. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die den 47 Jahre alten Mann an der Wohnanschrift von Verwandten antraf. Bei der Kontrolle griff der Mann nach der Pistole. Er wurde daraufhin von einem Polizeibeamten zu Boden gebracht. Es entwickelte sich ein Kampf, in dessen Verlauf der 47-Jährige den Polizeibeamten ls würgte. Bevor der Angreifer überwältigt war, ging er auch einem weiteren Polizisten an die Kehle. Beide Polizeibeamte wurden verletzt und trugen unter anderem Würgemale davon. Der Angreifer kam in stationäre psychiatrische Behandlung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalles auf der Straße oder Menschen, die durch den Mann gefährdet oder bedroht wurden, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

zurück © Schwäbische Post 20.02.2017 16:05