Volle Hütte, rauf auf den Berg!

In guten Zeiten fällt es immer relativ leicht, Fan zu sein. Wichtig ist, dass man auch in schwierigen, in stürmischen Zeiten zu einer Mannschaft hält. Deshalb hoffe ich für den VfR Aalen, für die gesamte Region, dass am kommenden Heimspieltag möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg in die Scholz-Arena nach Aalen finden zum VfR gegen Regensburg.Video unter www.schwaepo.de