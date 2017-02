Fit in Erster Hilfe



















Erste Hilfe Anlässlich der Beschaffung eines Defibrillators, der am Vereinsheim am Sportplatz in Lippach angebracht wurde, veranstaltete der DRK Kreisverband Aalen zusammen mit dem SV Lippach eine Ausbildung in der Frühdefibrillation im Vereinsheim. Dabei wurden Kenntnisse in Erster Hilfe aufgefrischt. Rund 40 Personen nahmen teil. Die Kursgebühren wurden von der AOK Baden-Württemberg, der Kreissparkasse Ostalb und dem SV Lippach übernommen. Foto: privat

