Neue Facharbeiter für Ostwürttemberg Ende Januar wurden im IHK-Bildungszentrum in Aalen 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach erfolgreicher zweijähriger Umschulung zum/r Industriemechaniker/in verabschiedet.

Den Facharbeiterbrief in der Taschen: Die neuen Fachkräfte mit den Meistern und Betreuern des IHK-Bildungszentrums. Foto IHK



Aalen. Den Umschülern wurde in den zurückliegenden zwei Jahren einiges abverlangt. Sie mussten den Stoff einer dreieinhalbjährigen dualen Berufsausbildung in 24 Monaten aufnehmen. Während dieser Zeit erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassende Kenntnisse der Metallgrundausbildung, erlernten das Arbeiten an konventionellen Dreh-, Fräsmaschinen sowie an CNC-gesteuerten Maschinen. Darüber hinaus wurden Grundlagen in der Schweiß- und Elektrotechnik vermittelt. Zudem erlernten die Umschüler an modernen Steuerungen praxisorientiertes Basiswissen in der Automatisierungstechnik. Um auch den Bezug zur realen Arbeitswelt zu erfahren, absolvierten die frischgebackenen Fachkräfte auch ein mehrwöchiges Betriebspraktikum bei Firmen in der Region. Der Leiter des IHK-Bildungszentrums Bernd Schrimpf und Matthias Mangold, Berater der Agentur für Arbeit, übergaben den Absolventen in einer kleinen Feierstunde ihren Facharbeiterbrief.

