Scheibe eingeschossen Die Polizei in Abtsgmünd sucht Zeugen für die Beschädigung einer Scheibe in einem Lebensmittelgeschäft, die vermutlich durch eine Luftdruckwaffe herbeigeführt wurde.

Symbolbild

Abtsgmünd. An einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße wurde zwischen Samstag und Montag die Scheibe neben der Eingangstüre beschädigt. Die Polizei geht anhand der Spurenlage davon aus, dass die Scheibe vermutlich mit einer Luftdruck- oder Kleinkaliberwaffe beschossen wurde. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zur Tat und entsprechend verdächtige Wahrnehmungen bezüglich des Waffenführers werden an den Polizeiposten Abtsgmünd, Telefon (07366) 96660 erbeten.

© Schwäbische Post 21.02.2017 08:56