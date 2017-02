Dieb zerstört Auto und stiehlt Zigaretten. Beim Aufbrechen eines parkenden Autos in Aalen richtete ein Dieb einen wirtschaftlichen Totalschaden an. Polizei sucht Zeugen.

Symbolbild

Aalen. Mit brachialer Gewalt brach ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto auf, das verschlossen in der Pommernstraße, in einer offenstehenden Garage abgestellt war. Der Täter ging mit völlig übertriebener Gewalt vor und richtete deshalb am Wagen einen Schaden an, der auf etwa 6000 Euro geschätzt wurde und damit am achtjährigen Auto wohl zum wirtschaftlichen Totalschaden führte. Er entwendete anschließend mehrere Schachteln Zigaretten, die auf dem Beifahrersitz abgelegt waren. Die Polizei in Aalen nimmt dazu unter Telefonnummer (07361) 5240 entgegen.

zurück © Schwäbische Post 21.02.2017 09:06