Verletzter und hoher Sachschaden bei Autounfall auf Waldweg 20-Jähriger Fahrer übersieht Auto beim Abbiegen.

Lauchheim. Am Montagvormittag hielt ein vom Waldweg "Brunnenweg" kommender 20-jähriger Auto-Fahrer gegen 11.30 Uhr an der Einmündung zur L 1076 an, um diese zu überqueren. Beim Wiederanfahren übersah er das von rechts kommende Auto eines 55-jährigen Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Ostalbklinikum eingeliefert werden. Der Schaden an den Unfallfahrzeugen wurde auf zusammen etwa 17000 Euro geschätzt.

© Schwäbische Post 21.02.2017 09:18

