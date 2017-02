Werkzeug aus Scheune gestohlen Zeugen werden im Zusammenhang mit einem Diebstahl von mehreren Arbeitsgeräten aus einer Scheune in Neuler gesucht.

Neuler. Eine Motorkettensäge, eine Motor-Baumsäge sowie ein Kompressor wurden zur Beute eines Diebes, der an einer Feldscheune im Ellwanger Weg die Eingangstüre aufbrach und so ins Gebäude gelangte. Der Diebstahl erfolgte zwischen Sonntagvormittag und Montagvormittag, die Polizei in Ellwangen nimmt unter Telefon (07961) 9300 zur Tat und zum Verbleib der entwendeten Gegenstände Hinweise entgegen.

