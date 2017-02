Einbruch in Tierarztpraxis

Böbingen. Durch eine aufgebrochene Zugangstüre wurde in eine Tierarztpraxis in der Schönhardter Straße eingebrochen. Die Tat wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen begangen. Der Einbrecher betrat sämtliche Räume und öffnete Behältnisse, entwendete aber nichts, berichtet die Polizei. Er richtete Schaden von 500 Euro an. Die Polizei in Heubach nimmt unter (07173) 8776 Hinweise entgegen.

