Volle Hütte, rauf auf den Berg!

„Wir vom Stadtverband der sporttreibenden Vereine in Aalen vertreten 72 Vereine. Natürlich ist es uns ein Anliegen, dass die Vereine erfolgreich sein. Immer wieder kommt es vor, dass Vereine in Schieflage kommen. Alle Vereine haben Tiefs schon durchlitten in den letzten Jahren. Aber nach den Tiefs kommt immer wieder ein Hoch. Aktuell hat unser VfR sicherlich eine schwierige Situation. Aber wenn wir Vereinsfamilie hinter dem VfR stehen, dann wird der Verein dieses Tief wie auch die Tief vorher überstehen und wir denken auch wieder optimistisch in die Zukunft. Deshalb: Besucht unser Stadion, geht zum VfR, haltet die Fahne hoch für die Sportvereine in Aalen.“