Verletzte bei Auffahrunfall

In Fellbach stieß ein Autofahrer beim linksabbiegen mit einem kreuzenden Fahrzeug zusammen.

Ein 78-jähriger Auto-Fahrer befuhr am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr die Höhenstaße stadteinwärts und übersah beim Linksabbiegen auf Höhe der Einmündung Siemensstraße einen entgegengekommenen Auto-Fahrer, der in Richtung Schmiden unterwegs gewesen war. Bei der Karambolage wurde sowohl der Unfallverursacher als auch der 27-jährige Autofahrer leicht verletzt. An beiden Autos entstanden offenbar Totalschäden, die insgesamt auf 6000 Euro beziffert wurden.