In Röttingen wird zu schnell gefahren Ortschaftsrats-Sitzung bespricht, ob in Röttlingen zu schnell gefahren wird.

Symbolbild

Lauchheim-Röttingen. Wie es um die Auswertung der Geschwindigkeits-Messanlage am Ortseingang von Richtung B29 aussieht, war Thema bei der Ortschaftsrats-Sitzung in Röttingen.

So wurden in weiterer Entfernung zu der „Smiley“-Anlage 65 km/h und direkt davor durchschnittlich 60 km/h gemessen. Ortsvorsteher Alois Briel berichtet aber auch von Spitzengeschwindigkeiten, vor allem in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr, von bis zu 90 Stundenkilometern.

Die Messanlage ist derzeit im Hauptort Lauchheim aufgestellt. Sie ist die einzige mobile Anlage, mit der die Geschwindigkeit sowohl angezeigt, als auch zu Auswertungszwecken aufgezeichnet werden kann.

