Lastwagen kollidiert mit Auto Die Autoinsassen wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Symbolbild

Schwäbisch Gmünd. Am Dienstag befuhr ein 22-jähriger Lastwagenfahrer gegen 11.20 Uhr die Neue Straße in Richtung Oberbettringen. Während er die beschlagene Frontscheibe mit einem Lederschwamm reinigte, kam er nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er trotz eingeleiteter Vollbremsung mit einem 78-jährigen Autofahrer kollidierte. Durch die Kollision erlitt der 78-Jährige sowie seine 80-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und mussten in die Stauferklinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

zurück © Schwäbische Post 22.02.2017 09:31

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte