Frau in Lebensmitteldiscounter bestohlen Der Dieb entwendet den Geldbeutel aus der Jackentasche.

Bopfingen. Laut Polizeiangaben wurde gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag eine 32-jährigen Frau in einem Lebensmitteldiscounter bestohlen. In der Neue Nördlinger Straße wurde ihr der Geldbeutel aus der rechten Jackentasche entwendet. Im Geldbeutel der Frau hatte sich ein kleiner Bargeldbetrag, die EC-Karte, drei Versichertenkarten, Führerschein und Ausweis befunden.

zurück © Schwäbische Post 23.02.2017 09:01

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte