Hersteller und Verkäufer lebensgefährlicher Ecstasypillen in Haft

Laut Polizei hatten sie die Pillen mit dem Schmetterling in Umlaug gebracht

Nachdem am vergangenen Wochenende ein junges Pärchen nach der Einnahme von Ecstasy-Pillen mit Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde nun gegen den Hersteller und Verkäufer der Pillen Haftbefehl erlassen.

Ein 23 Jahre alter Mann aus Fichtenau und seine 21 Jahre alte Freundin hatten in der Nacht zum vergangenen Samstag Ecstasypillen mit Schmetterlingsaufdruck konsumiert. Daraufhin waren beide bewusstlos geworden und hatten sich zeitweise in einem lebensgefährlichen Zustand befunden. Sie mussten vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zu einem 22 Jahre alten Afghanen mit Wohnsitz in Ilshofen. Dieser hatte die Pillen zu Hause hergestellt und verkauft. Die Substanzen hatte er aus dem Internet erworben. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem 22-Jährigen unter anderem insgesamt 250 Gramm verschiedener Substanzen gefunden, die teilweise unter das Betäubungsmittelgesetz und teilweise unter das NPS-Gesetz fallen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall, dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ am Mittwoch Haftbefehl, woraufhin der Afghane in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.