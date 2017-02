Überraschender Narrenbesuch

Neresheim. Der Zunftmeister der Narrenzunft Neresheim machte am Schmotzigen Dunschtig einen überraschenden Besuch im Schubarthaus. Nach einem Gläschen Sekt wurde in der Roßstraße das alemannische Fasnetlied lautstark und falsch gesungen: "Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz, und wenn die Katz it hoorig isch, dann fängt sie keine Mäuse nicht. Borschtig, borschtig, borschtig isch die Sau, und wenn die Sau it borschtig isch, dann gibt sie keine Leberwürscht."

