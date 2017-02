Aktion „Wir sind VfRetter!“

Michael

Svoboda, Vorsitzender des Gmünder Stadtverbands Sport:

„Als Vertreter aller

Gmünder Sportvereine bitte ich um die Unterstützung für den Sport in der Region. Der VfR Aalen ist in einer schwierigen Situation. Ich appelliere an alle: geht hin, unterstützt den Verein. Er ist es wert. Ich freue mich auf das Spiel am Samstag mit Euch zusammen.“

Thomas

Wagenblast, Gemeinderat: Egal, ob Seeräuber, ob Freibeuter oder Piratenbraut – wir unterstützen den VfR, damit er die Tabellenspitze entert!