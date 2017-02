FrauContraBass in der Spielbank zu Gast

Konzert Die „casino live on stage“-Saison endet stimmgewaltig: FrauContraBass faszinieren. Als Duo sind die Frau (Katharina Debus) und der Kontrabass (Hanns Höhn) die denkbar minimalste Besetzung und am Freitag, den 24. März, um 20 Uhr in der Spielbank Feuchtwangen zu Gast. Foto: privat

