Falsche Polizeibeamte diesmal in Waldstetten

Waldstetten. Wieder wurden in den vergangenen Wochen bei der Polizei die Anrufe falscher Polizeibeamter angezeigt. Am Donnerstagvormittag waren es zwei Haushalte in Waldstetten, bei denen diese Anrufe eingingen. Aufgrund der inzwischen guten Information der Bürger über diesen Umstand erkannten die Angerufenen sofort, dass die Anrufe vorgetäuscht waren. Da in der Vergangenheit meist mehrere solche falschen Anrufe getätigt wurden, bittet die Polizei die Bevölkerung diesbezüglich auf der Hut zu sein und solchen Anrufen kritisch gegenüber zu stehen.