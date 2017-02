Kultusministerin Greutschule wird Ganztagsschule

Aalen. Wie bereits berichtet, wird die Greutschule in Aalen im neuen Schuljahr 2017/18 Ganztagsschule. Das gab Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag bekannt. Die Greutschule ist eine von insgesamt 57 Schulen im Land, die mit dem Ganztagsbetrieb starten. Insgesamt gibt es dann künftig 440 Ganztagsschulen in Baden-Württemberg, die mit dem schulgesetzlich verankerten Ganztagskonzept arbeiten.

zurück © Schwäbische Post 23.02.2017 18:38