KSV: Info-Abend für die Mitglieder

Der KSV Aalen hat für Donnerstag, 2. März, eine Info-Veranstaltung für seine Mitglieder geplant. Zwei Zukunftsfragen stehen beim Aalener Ringkampfverein im Raum: Wie geht es sportlich weiter nach dem Rückzug des Vereins in die Verbandsliga? Wer wird künftig den Ex-Bundesligaverein führen, nachdem sich Präsident Helmut Klingl (Bildmitte, mit seinem Führungsteam bei dessen Wahl 2013) zurückziehen will? Der Info-Abend wird ab 19 Uhr in der Thomas-Zander-Halle im Stüble stattfinden. mü

zurück © Schwäbische Post 23.02.2017 19:14