Tödlicher Zusammenstoß Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort Die Freiwillige Feuerwehr Ilshofen musste mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann zu den Bergungsarbeiten anrücken.

Ilshofen. Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 2668 aus Richtung Oberaspach kommend und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 2218 nach links in Richtung Wolpertshausen einbiegen. Hierbei übersah er den, auf der Landesstraße 2218 in Richtung Ilshofen fahrendenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der 18-jährige Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Bergungsarbeiten war die Freiwille Feuerwehr Ilshofen mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Nach Polizeiangaben entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro.

© Schwäbische Post 24.02.2017 07:59

