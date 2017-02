Faschingsball der Vereine

Am Freitag wird in Lippach wieder gefeiert

Am Freitag, 24. Februar, laden die Vereine in Lippach wieder zum Faschingsball ein.Mit von der Partie sind unter anderem die Reichenbacher Ruassgugga, die Tanzmariechen und No Limits des Reichenbacher Carnevalsverein 1968, die Prinzengarde des FC Stödtlen, die Yellow Feet Dancers, Seppelix und die Lippacher Buaba, die Sänger von Vita Musica, Green Lights, Turner Mädels, die Fußballer vom SV Lippach und die Tanzkapelle Starlights. Neben den zahlreichen angekündigten Gästen, versprechen die Vereine in Lippach einen Überraschungsauftritt für den Abend.Beginn des Faschingsball ist um 19.30 Uhr und der Eintritt kostet fünf Euro.