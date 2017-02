Unfall beim Rangieren Autofahrer prallt auf Fahrzeug Es entsteht ein Sachschaden von rund 1 000 Euro.

Wasseralfingen. Auf einem Tankstellengelände Am Mittelbach bemerkte ein 31-jähriger Autoahrer am Donnerstagabend, dass er mit seinem Fahrzeug an der falschen Zapfsäule stand. Um an die andere Zapfsäule zu gelangen fuhr er rückwärts und prallte dabei gegen 20.30 Uhr auf das hinter ihm wartende Fahrzeug eines 36-jährigen.

Dabei verursachte er nach Polizeiangaben einen Schaden von rund 1 000 Euro.

24.02.2017

