Essingen. Einen Auffahrunfall verursachte ein 25-jähriger Autofahrer, als er am Donnerstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr auf ein Fahrzeug, das vor ihm fuhr, prallte. Beide Fahrzeuge waren auf der B 29, in Fahrtrichtung Aalen unterwegs und mussten vor der Abzweigung ins Gewerbegebiet Dauerwang langsamer werden.

Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von rund 8 000 Euro.

