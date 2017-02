Polizei sucht Zeugen Flucht nach Unfall Es entsteht ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Wasseralfingen. Vermutlich beim rückwärts Ausparken am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen blauen Pkw Opel, der in der Abtsgmünder Straße auf einem Parkstreifen, vor einer Metzgerei abgestellt war.

Laut Polizeiangaben flüchtete der Unfallverursacher und ließ einen Schaden von rund 700 Euro zurück.

Hinweise nimmt die Polizei in Wasseralfingen unter Telefon (07361) 97960 entgegen.

