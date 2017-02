Tier muss nach Unfall erlöst werden Autofahrer prallt auf ein Reh Es entsteht ein Sachschaden von rund 3 000 Euro.

Tannhausen. Ein 82-jähriger Autofahrer erfasste am Donnerstagnachmittag ein Reh, das gegen 15.15 Uhr die Landesstraße 2221, zwischen Unterschneidheim und Tannhausen überquerte. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es von einem Jäger von seinem Leiden erlöst werden musste.

An dem Pkw entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 3 000 Euro.

