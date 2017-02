Betrunken und aggressiv Gäste beginnen Prügelei in Imbiss Die Polizei Ellwangen sucht nach Hinweisen.

Ellwangen. In der Marienstraße entnahmen in der Nacht zum Freitag vier Männer aus einem Kühlregal eines Imbisses vier Flaschen Bier ohne diese zu bezahlen. Als sie von anderen Gästen des Imbisses darauf angesprochen wurden, schlug einer der vier gegen 1.15 Uhr einen Gast wohl zumindest zweimal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernten sich die vier Männer.

Die Polizei in Ellwangen nimmt zu diesem Vorgang und zu der fraglichen Männergruppe unter Telefon (07961) 9300 Hinweise entgegen.

