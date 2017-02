Umgestoßen und verletzt Die Polizei in Ellwangen sucht Zeugenhinweise Opfer erleidet Kopfplatzwunde

Ellwangen. Ein 21-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Freitag in der Marienstraße von einem Unbekannten umgestoßen und erlitt eine Kopfplatzwunde, die in der Virngrundklinik behandelt werden musste. Der Mann befand sich kurz nach Mitternacht vor einer Gaststätte und wollte wohl zur dortigen Faschingsveranstaltung.

Die Polizei in Ellwangen unter Telefon (07961) 9300 nimmt zu diesem Vorfall Zeugenhinweise entgegen.

