Männer gehen auf Polizisten los Beamten müssen zwei Verdächtige in Gewahrsam nehmen

Ellwangen. Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei am Fuchseck ein Handydiebstahl angezeigt. Während der Anzeigenaufnahme wurde der Polizei mitgeteilt, dass einige Meter weiter ein Mann auf den dort eingesetzten Sicherheitsdienst losgehe.

Der Mann hatte wohl versucht, dem Security-Mitarbeiter einen Kopfstoß zu verpassen. Der Mann war auch nach dem Eintreffen der Polizei sehr aggressiv und nicht zu beruhigen. Er musste zur Abwendung weiterer Angriffe in Polizeigewahrsam genommen werden.

Diese Amtshandlungen der Polizei wurden durch einen anderen Mann gestört, der dadurch die Aufmerksamkeit des Sicherheitsdienstes auf sich zog und dabei als jemand erkannt wurde, der zuvor eine nationalsozialistische Parole gerufen habe. Der daran anschließenden Polizeikontrolle versuchte sich der Mann zu entziehen, wehrte und widersetzte sich und trat nach der Polizei. Auch hier war die Gefahr der Fortsetzung des aggressiven Verhaltens nicht anders zu verhindern, als den Mann in Gewahrsam zu nehmen.

