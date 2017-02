Mann muss ins Krankenhaus Ein Mann wird mit einer Flasche am Kopf verletzt.

Ellwangen. Am Fuchsecke wurde am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann durch einen Schlag mit einer Flasche am Kopf verletzt. Wie die Polizei vorläufig vor Ort ermitteln konnte, hatte der 20-Jährige, der im Verdacht steht, den Schlag geführt zu haben, wohl einen Faustschlag erhalten und als Reaktion mit der Flasche geschlagen. Dabei hatte er dann wohl nicht den vorherigen Angreifer getroffen.

Der Verletzte begab sich zur ärztlichen Behandlung selbständig in die Virngrundklinik.

