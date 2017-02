Audi aus Waldhausen bei Zwickau gestoppt

Lorch/Zwickau. Im Lorcher Teilort Waldhausen stellte der Besitzer eines Audis am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr fest, dass sein Fahrzeug gestohlen worden war. Da der Wagen sofort in das polizeiliche Fahndungssystem eingegeben wurde, konnte bereits zwei Stunden später die Polizei in Zwickau einen Fahndungserfolg melden. Dort wurden Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Polizeidirektion Zwickau auf einer Nebenstrecke auf den Wagen aufmerksam und stellten bei der folgenden Kontrolle fest, dass das Auto gestohlen war. Der 39 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls stellte die Staatsanwaltschaft Ellwangen beim zuständigen Gericht den Antrag auf Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter erließ den beantragten Haftbefehl gegen den polnischen Staatsangehörigen und ordnete den Vollzug von Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde im Anschluss an die richterliche Vorführung in Zwickau, wo der Haftbefehl in Vollzug gesetzt wurde, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungsbehörden prüfen nun im Zuge der weiteren Ermittlungen unter anderem, ob der vorliegende Diebstahl mit den Diebstählen von Audis vor Wochenfrist im Ostalbkreis und mit zwei fast zeitgleich verübten Audi-Diebstählen in Nachbarlandkreisen zusammenhängt.

