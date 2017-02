Kinderwagen fängt Feuer Jugendliche erleidet leichte Verletzungen Die Kriminalpolizei sucht nach der Brandursache.

Bopfingen. In einem Mehrfamilienhaus in der Härtsfeldstraße brannte am Donnerstagabend laut Polizei ein Kinderwagen, der im dortigen Hausflur abgestellt war. Der Brand wurde gegen 20.40 Uhr von Anwohnern entdeckt, die den Kinderwagen nach draußen schoben.

Vermutlich durch dabei eingeatmete Rauchgase zog sich eine 17-jährige Jugendliche leichte Verletzungen zu, die vom hinzugezogenen Notarzt vor Ort versorgt wurde. Bis der Kinderwagen nach draußen gebracht war, wurde das Gebäude durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb die Bewohner die Nacht bei Verwandten verbrachten.

Die Bopfinger Feuerwehr löschte den Kinderwagen. Die Kriminalpolizei hat am Freitagmorgen die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen.

