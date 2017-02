Drittligaspiel VfR Aalen  SSV Jahn Regensburg

Am Samstag, 25. Februar, spielt der VfR Aalen um 14.00 Uhr gegen den SSV Jahn Regensburg in der Scholz-Arena.Auf dem Parkplatz in der Wellandstraße gegenüber der Zufahrt zur Westumgehung Aalen darf nicht geparkt werden.Die Zufahrt in den Stadionweg ist zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr nur erschwert möglich beziehungsweise gesperrt.Den Besuchern stehen verschiedene Parkmöglichkeiten zur Verfügung:Der Greutplatz, der von der Scholz-Arena in wenigen Minuten zu erreichen ist.Weitere Parkplätze stehen bei der Stadthalle, im Bereich der Hochschule/Beethovenstraße, beim Freibad und auf dem Festplatz in Unterromach zur Verfügung.Der Radfahrstreifen stadtauswärts in der Rombacher Straße zwischen der Steimlestraße und der Anton-Huber-Straße ist das Parken ist für Einsatzfahrzeuge der Polizei reserviert und steht nicht zum Parken zur Verfügung.