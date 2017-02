Spende an Neurochirurgische Hilfe

Spende Der Aalener Serviceclub Soroptimist hat 1500 Euro für die Neurochirurgische Hilfe Indien gespendet. Das Geld stammt aus dem Basar der Soroptimistinnen beim Adventskonzert 2016 im Landratsamt. Clubpräsidentin Claudia Köditz-Habermann (links) und Schriftführerin Nadja Finckh übergaben den symbolischen Scheck an den Schatzmeister der „Neurochirurgischen“, Stefan Schneider. Im Namen des Vereins dankte er für die Hilfe: Die Spende soll für die Anschaffung von Mikroskopen für Operationen am Gehirn, auch bei Kindern, eingesetzt werden. Das nächste Soroptimist-Benefizkonzert ist am 9. April, 17 Uhr, in der Neuen Tanzschule mit Romeo Franz &Ensemble. bea/Foto: privat

