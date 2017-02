Pfarrer Stephan Stiegele

Aalen. Pfarrer Stephan Stiegele, der bislang in Bopfingen tätig war, wechselt nach Aalen. Der evangelische Theologe wird mit 50 Prozent seines Dienstauftrags in Wasseralfingen und Hüttlingen bis auf Weiteres als Pfarrer wirken. Mit den anderen 50 Prozent wird er Dekan Ralf Drescher bei der Arbeit in der Kirchengemeinde Aalen unterstützen. Stiegele soll vorwiegend im Bereich von Peter und Paul auf der Heide wirken. „Mit Stephan Stiegele werden wir einen kompetenten und freundlichen Pfarrer in unserem Team haben“, sagt Dekan Drescher.

Stiegele wird am Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr in der Stadtkirche in sein Amt eingeführt. aki

zurück © Schwäbische Post 24.02.2017 13:08