Lange Staus nach Unfall auf der B29

Auf der Bundesstraße 29 ereignete sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall, der im Vorwochenendverkehr sofort in beide Richtungen lange Staus verursachte.

Kurz vor 13 Uhr war der 80-jährige Fahrer eines Audis in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Zwischen Böbingen und der Ausfahrt nach Iggingen kam der Audi auf die linke Fahrbahnseite, wo er einem entgegen kommenden Lkw in die Seite fuhr. Der Audi-Fahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf zusammen rund 15 000 Euro geschätzt. Zwar konnte die Polizei den Verkehr einspurig um die Unfallstelle herumlenken, dennoch lösten die havarierten Fahrzeuge sofort lange Staus aus.

Seit wenigen Minuten (Stand 14.48 Uhr) ist die Strecke nach Angaben der Polizei wieder frei.