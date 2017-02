Wer hat denn da an der Uhr gedreht? Turmuhr Die Zeiger der Kirchturmuhr in Oberdorf warten nach ihrer Restaurierung noch auf ihren Einbau. Michael Scheidle

An der Turmuhr der Kirche in Oberdorf fehlen noch die Zeiger. Zur Montage muss die Drehleiter der Feuerwehr her. Foto: mj

Bopfingen-Oberdorf. Wurde da zu schnell an der Uhr gedreht? Haben die Zeitdiebe aus Momo zugeschlagen? Oder hat sich gar die Zeit irgendwie verflogen? An der westlichen Turmuhr an der evangelischen Kirche fehlen seit Herbst die Zeiger. Die Westseite hat den Zeigern offenbar stark zugesetzt, weshalb sie von Rost befreit werden mussten. Durch die schlechte Witterung der vergangenen Wochen konnte die Drehleiter, die nötig ist, um die Zeiger wieder anzubringen, nicht sicher eingesetzt werden. Daher liegen die Zeiger noch bei der Restaurationsfirma und warten, bis sie wieder an ihren Platz dürfen.

