Ohne Zoff geht’s wohl nicht

Polizei In der Nacht des Gumpendonnerstags machten aggressive und alkoholisierte Störenfriede die Stadt unsicher.

In der Marienstraße holten sich in der Nacht zum Freitag, gegen 1.15 Uhr morgens, vier Männer aus einem Kühlregal eines Imbisses vier Flaschen Bier – ohne sie zu bezahlen. Als sie von anderen Gästen des Imbisses darauf angesprochen wurden, schlug einer der Vier einen Gast mit der Faust ins Gesicht, offenbar mindestens zwei Mal. Anschließend gingen sich die vier Männer.Die Polizei in Ellwangen nimmt zu diesem Vorgang und zu der fraglichen Männergruppe unter Telefon (07961) 9300 Hinweise entgegen.

Ein 21 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Freitag in der Marienstraße von einem Unbekannten umgestoßen und erlitt eine Kopfplatzwunde, die in der Virngrundklinik behandelt werden musste. Der Mann befand sich kurz nach Mitternacht vor einer Gaststätte und wollte wohl zur dortigen Faschingsveranstaltung. Die Polizei sucht auch dazu HInweise.

Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei am Fuchseck ein Handydiebstahl angezeigt. Während sich die Beamten darum kümmerten, wurde ihnen mitgeteilt, dass einige Meter weiter ein Mann auf den dort eingesetzten privaten Sicherheitsdienst losgehe. Der Mann hatte wohl versucht, dem Security-Mitarbeiter einen Kopfstoß zu verpassen. Der Mann war auch nach dem Eintreffen der Polizei sehr aggressiv und nicht zu beruhigen. Er musste in Polizeigewahrsam genommen werden.

Diese Aktion der Polizei wurden durch einen anderen Mann gestört, der dadurch die Aufmerksamkeit des Sicherheitsdienstes auf sich zog – und als jemand erkannt wurde, der zuvor eine nationalsozialistische Parole gerufen haben soll.

Die Polizei wollte auch diesen Mann kontrollieren, doch der wehrte sich und trat nach der Polizei. „Auch hier war die Gefahr der Fortsetzung des aggressiven Verhaltens nicht anders zu verhindern, als den Mann in Gewahrsam zu nehmen“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Das bedeutet: eine Nacht in der Zelle im Polizeirevier.

Am Fuchseck wurde am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann durch einen Schlag mit einer Flasche am Kopf verletzt. Wie die Polizei vorläufig vor Ort ermitteln konnte, hatte der 20-Jährige, der im Verdacht steht, zugeschlagen zu haben, wohl einen Faustschlag erhalten und als Reaktion mit der Flasche losgelegt, dabei aber wohl nicht den vorherigen Angreifer getroffen, sondern jemand anders. Der Verletzte begab sich zur ärztlichen Behandlung in die Virngrundklinik.