Mit vereinten Kräften hoch damit



































Hauruck! Gekonnt ist gekonnt. Zum 21. Mal stellten mit vereinten Kräften die Neulermer Narren am Gumpendonnerstag auf dem Dorfplatz den Narrenbaum auf. Im 111. Jubiläumsjahr des Neulermer Faschings hatten sich die Alten Narren im Oldtimer-Bus vorfahren lassen. Mit Trommeln, Fanfaren und der Narrenhymne wurde der Höhepunkt der Fasnachtstage eingeläutet. Und falls bei all dem bunten Treiben noch einer Lust bekommt, bei den Narren mitzumischen, so verkündete deren Vorsitzender Klaus Vaas, es werden noch Kassierer für den Umzug am Sonntagnachmittag gesucht. Text und Foto: Sabine Freimuth

