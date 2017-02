Gegen parkendes Auto gefahren und abgehauen Die Polizei in Crailsheim sucht Zeugen

Crailsheim. Ein bislang unbekannter Fahrer prallte am Freitag, in der Zeit zwischen 10.30 und 11.40 Uhr, beim rückwärtigen Ausparken gegen einen hinter ihm geparkten VW Golf. Das teilt die Polizei mit. Obwohl an diesem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim, Tel. (07951) 480222, in Verbindung zu setzen.

