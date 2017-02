Diebestour in Spielwarenläden Ein 43-Jähriger stiehlt Modelleisenbahnen

Symbolfoto: opo

Nördlingen. Am Freitagnachmittag wurde ein 43-Jähriger aus Nürnberg beim Diebstahl von Eisenbahnzubehör im Wert von etwa 80 Euro in einem Spielwarengeschäft in der Nördlinger Fußgängerzone geschnappt. Weiteres Diebesgut im Wert von etwa 250 Euro hatte er laut Polizei zwar bereit gelegt, musste es jedoch zurücklassen. Bei der Durchsuchung seines Autos staunten die Beamten nicht schlecht. Dort hatte der 43-Jährige weiteres Diebesgut (Modelleisenbahnen und Zubehör) im Wert von über 2000 Euro verstaut, das er in einem Geschäft in Augsburg entwendet hatte. In seiner Nürnberger Wohnung wurde man schließlich auch noch fündig. Dort hatte er eine Lok und drei Kartons mit Waggons deponiert.

zurück © Schwäbische Post 25.02.2017 10:33

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte