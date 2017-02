Hund beißt Kind Der Besitzer entschuldigt sich und geht dann weg

Marktoffingen. Am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, lief ein neunjähriger Bub vom Sportplatz in Marktoffingen nach Hause. Am Ulrichsberg kam ihm der Polizei zufolge ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Mann mit einem nicht angeleinten schwarzen Hund entgegen. Der etwa 60 Zentimeter große Hund sprang den Schüler an und biss ihn in den linken Oberschenkel. Der Mann zog den Hund weg und leinte ihn an. Anschließend fragte er den Jungen, ob es wehtun würde, entschuldigte sich und lief mit seinem Hund weiter. Der Neunjährige wurde durch den Hundebiss leicht verletzt und wurde im Nördlinger Krankenhaus ambulant behandelt. Die Nördlinger Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hundebesitzer geben können, sich zu melden.

