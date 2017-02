Riskantes Überholmanöver 30-jähriger Fahrer muss stark abbremsen

Symbolfoto: opo

Gaildorf. Am Freitag, kurz vor 7 Uhr, war ein 30-jähriger BMW-Fahrer auf der B298 in Richtung Gaildorf unterwegs. Kurz nach Reippersberg kam ihm ein silberner VW Golf V entgegen, welcher gerade einen Lastwagen überholte. Der BMW-Fahrer musste laut Polizei stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern und diesem ein Einscheren vor dem Lastwagen noch zu ermöglichen. Laut dem BMW-Fahrer sollen sich hinter dem Lastwagen noch weitere Fahrzeuge aufgehalten haben, welche das riskante Überholmanöver wahrnehmen konnten. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. (0791) 4000, bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

zurück © Schwäbische Post 25.02.2017 11:44

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte