Fahrerflucht im Parkhaus Reichsstädter Markt Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Symbolfoto: pixabay

Aalen. Am Freitag, zwischen 08.30 und 18 Uhr, wurde laut Polizei ein im Parkhaus Reichsstädter Markt auf der Ebene A6 geparkter schwarzer Dreier-BMW-Kombi von einem unbekannten Auto an der Fahrertüre beschädigt. An der Türe konnten helle Antragungen sichergestellt werden. Der Schaden am BMW beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel. (07361) 5240, entgegen.

zurück © Schwäbische Post 25.02.2017 13:12

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte