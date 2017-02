Live-Ticker: VfR verliert gegen Regensburg 1:2

Der VfR Aalen zeigte gegen Regensburg lange Zeit eine gute Leistung und war kurz vor der Pause durch einen Kopfball von Robert Müller auch mit 1:0 in Führung gegangen (42.). Doch im zweiten Durchgang riss plötzlich der Faden, die Gäste kamen praktisch mit ihren ersten dicken Torchancen zu zwei Treffern: Marc Lais glich zum 1:1 per Kopf aus (72.), Marvin Knoll erzielte per direktem Freistoß aus 21 Metern das 2:1 (78.) - was den Endstand bedeutete. Ein ausführlicher Bericht folgt, das Spielgeschehen zum Nachlesen gibt's auch im Ticker unter:

http://www.schwaebische-post.de/vfr-liveticker/

bel