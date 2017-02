DJK schiebt sich auf Platz fünf

Seit drei Spielen in Folge ist die DJK Schwäbisch Gmünd ungeschlagen, gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr holten die Ostalb-Volleyballerinnen einen 3:1-Sieg. Dabei verlief der Beginn des Spiels etwas holprig für die Gäste aus Gmünd. Den ersten Satz mussten sie mit 24:26 an die Gastgeberinnen abgeben. Besser machten die DJKlerinnen es in Satz zwei. Mit 25:17 konnten sie diesen souverän für sich entscheiden. Auch im dritten Satz behielt man beim 25:23-Satzgewinn die Oberhand. Im vierten Satz untermauerten die Gmünder Volleyballerinnen ihren Siegeswillen und entschieden Satz und Spiel mit 25:13 und 3:1 für sich. Damit schiebt sich die DJK auf den fünften Tabellenplatz der Regionalliga.

Die Satzergebnisse: 26:24, 17:25, 23:25, 13:25.