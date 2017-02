Zehnjähriger Fahrradfahrer wird von Auto erfasst Er war in Nördlingen unterwegs

Symbolfoto: opo

Nördlingen. Am Freitagvormittag fuhr ein Zehnjähriger Schüler laut Polizei mit seinem Fahrrad ohne auf den Verkehr zu achten vom Gehweg auf die Adamstraße in Nördlingen ein, um diese in Richtung Josef-Haas-Weg zu überqueren. Dabei wurde er vom Wagen eines 62-Jährigen erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Er verletzte sich am Rücken und wurde mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 350 Euro.

zurück © Schwäbische Post 26.02.2017 10:02

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte