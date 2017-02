10 000 Euro Schaden bei Einbruch ins Landratsamt

Symbolbild: G. Ballert

Schwäbisch Gmünd. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in die Außenstelle des Landratsamtes Ostalbkreis in der Oberbettringer Straße in Gmünd ein, das teilt die Polizei mit. Es sei versucht worden, mehrere Tresore aufzubrechen, was den Einbrechern jedoch nicht gelungen sei. Aus mehreren Büros seien insgesamt etwa 500 EUR Bargeld entwendet worden. Bedeutend höher sei der entstandene Sachschaden: Verursacht durch die Aufbruchversuche, belaufe der sich auf etwa 10 000 Euro.

zurück © Schwäbische Post 26.02.2017 13:25